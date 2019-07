Warnstufe Gelb für halb Mallorca am Wochenende

Auch in Portixol mussten die Strandbesucher am Samstag (20.7.) schwitzen.

Die zweite Hitzewelle hat Mallorca erreicht. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Samstag (20.7.) zwischen 12 und 18 Uhr für den Süden von Mallorca wegen hoher Temperaturen die Warnstufe Gelb ausgerufen. Die höchsten Temperaturen, 36 Grad, wurden in Palma de Mallorca gemessen. Auch in Sa Pobla herrschten am Samstag (20.7.) 35 Grad, in Felanitx zumindest 30 Grad.

Am Sonntag (21.7.) geht's dann auch im Inneren der Insel heiß zu. Zwischen 12 und 18 Uhr hat der spanische Wetterdienst daher sowohl für den Süden von Mallorca als auch die Gemeinden im Inselinneren noch einmal die Warnstufe Gelb ausgerufen. In der Balearen-Hauptstadt können die Temperaturen an diesem Tag bis auf 37 Grad ansteigen, in Sa Pobla auf 36, in Felanitx herrschen weiterhin 30 Grad.

Auch zum Wochenbeginn müssen Residenten und Touristen schwitzen: Für den Süden der Insel und die Gemeinden im Inselinneren bleibt die Warnstufe Gelb zwischen 12 und 18 Uhr auch am Montag (22.7.) angekündigt. Also: Viel trinken, Kopfbedeckung nicht vergessen und am Strand in der Mittagssonne, wenn überhaupt, nur unter dem Sonnenschirm chillen! /sw