Weitere deutsche Urlauberin an der Playa de Palma auf Mallorca vergewaltigt

Zwei Mallorca-Urlauberinnen sind in der Nacht auf Sonntag (21.7) an der Playa de Palma mutmaßlich vergewaltigt worden. Bei mindestens einer der jungen Frauen handelte es sich um eine Deutsche, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Die Nationalpolizei ermittelt in zwei unabhängig voneinander gemeldeten mutmaßlichen Vergewaltigungen. Eine deutsche Touristin habe einen spanisch-sprachigen Mann angezeigt, den sie zuvor in einem bekannten Bierlokal an der Playa de Palma kennengelernt hatte. Die beiden hätten das Lokal verlassen, um in Richtung Strand zu gehen. Dort habe der Mann die Frau gegen ihren Willen ausgezogen und schließlich vergewaltigt. Eine ärztliche Behandlung im Krankenhaus Son Llàtzer bestätigten Hinweise auf eine Vergewaltigung. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Ebenfalls im Krankenhaus Son Llàtzer wurde in derselben Nacht eine weitere Frau nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung an der Playa de Palma behandelt. Die Frau brachte den Fall, nicht zur Anzeige. Die Nationalität und die weiteren Umstände wurden nicht bekannt. /tg