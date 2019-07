Steinschlag verletzt Badegast in Bucht auf Mallorca

Ein herabstürzender Felsbrocken in einer Badebucht von Mallorca hat am Sonntag (21.7.) einen Strandbesucher schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der Bucht Port des Canonge dicht am Tramuntana-Ort Banyalbufar um 13.40 Uhr. Der 30-Jährige erlitt Prellungen am Oberkörper und am Schultergelenk sowie eine leichte Kopfverletzung.

Die beliebte Badebucht liegt an einer steilen Felswand und ist über eine Serpentinenstraße zu erreichen. Der Verletzte lag an einer schwer erreichbaren Stelle Er wurde per Hubschrauber geborgen und in das Landeskrankenhaus Son Espases gebracht.

An den Felsküsten von Mallorca ist Vorsicht geboten. Erst Anfang Juli kam eine Frau ums Leben, die von einem abrutschenden Felsbrocken erdrückt wurde. /tg