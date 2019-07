Hitze auf Mallorca, Bullenhitze in Nordspanien

Sonne, wolkenlos blauer Himmel, schwache Brise an der Küste. Das Mallorca-Wetter ist in dieser Woche so, wie es sich für den Hochsommer gehört. Schließlich gelten die vier Wochen zwischen Mitte Juli und Mitte August als die heißesten Tage des Jahres. Die Meteorologen haben für Dienstag (23.7.) bis mindestens Donnerstag (25.7.) die Warnstufe Gelb wegen Hitze ausgegeben.

Die Wetterwarnung bezieht sich insbesondere auf die Inselmitte, auf Palma und auf den Norden von Mallorca. Am Dienstag und Mittwoch klettert das Thermometer in Sa Pobla auf 37 Grad oder 38 Grad. In Palma de Mallorca werden es 36 in Felanitx 31 und im Gebirge (Escorca) 33 Grad. Nachts bleibt es bei über 20 Grad. Nur in höheren Gebirgslagen kühlt es auf bis zu 18 Grad ab. Am Donnerstag und Freitag soll sich wenig verändern. Es bleibt sonnig, heiß und fast windstill.

Wer unter der Hitze auf Mallorca leidet, verspürt immerhin einen leichten Trost, wenn er beim Wetterbericht einen Blick auf die Spanienkarte wirft: Diejenigen Mallorquiner, die über den Sommer nach Nordspanien geflogen sind, um der Hitze zu entfliehen, werden sich ärgern. In Teilen von Nordspanien werden die 40 Grad überschritten. In manchen Teilen gilt sogar die Alarmstufe Rot wegen extremen Risikos für die Gesundheit der Bevölkerung. /tg