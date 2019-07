Ein Schwerverletzter bei Wohnungsbrand in Arenal auf Mallorca

Die Wohnung brannte in kurzer Zeit völlig aus.

Die Wohnung brannte in kurzer Zeit völlig aus. Foto: DM

Bei einem Wohnungsbrand in Arenal auf Mallorca sind am Mittwochmorgen (24.7.) eine Person sehr schwer und weitere vier Personen leichter verletzt worden. Das Feuer in einem Apartment im Carrer General i Gran Consell im Küstenortsteil s'Arenal (Gemeinde Llucmajor) wurde um 7 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Fünf Personen wurden durch die Flammen und den Rauch verletzt. Eine von ihnen erlitt schwere Verbrennungen. Alle fünf Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Brandursache war zunächst unbekannt. /tg