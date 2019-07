Wie im Wilden Westen: Windhosen fegen über die Ebene von Mallorca

Große Windhosen haben am Donnerstag (27.5.) am frühen Nachmittag für Aufsehen im Inselinneren von Mallorca gesorgt. Dass es dort, in der ebenen Landschaft des Pla de Mallorca, stürmisch werden kann, ist bekannt - derart große Windhosen aber sind selten. Das Video entstand zwischen Sineu und Costitx.

Menschen kamen nicht zu Schaden. Dass so viel Staub aufgewirbelt wurde, hängt mit der großen Hitze und der anhaltenden Trockenheit zusammen.