Touristenfeindliche Graffitis am Es-Trenc-Strand werden übermalt

Unschöne Botschaften an dem bei Urlaubern beliebten Naturstrand von Es Trenc in der Gemeinde Campos. Unbekannte haben mit Sprühfarbe tourismusfeindliche Botschaften auf den weißen Bunkeranlagen geschrieben. "Tourist, posidonia is better than you" (Tourist, Seegras ist wertvoller als du), "Tourist you're not welcome" (Tourist, du bist nicht willkommen), "Tourist enjoy destroying the Island" (Touristen genießen es, die Insel zu zerstören) oder "Tourist, murderer of the island", (Tourist, Mörder der Insel) steht dort geschrieben.

Genau solche Parolen, sogar die Handschrift und die Machart gleichen sich auffällig, wurden vor zwei Jahren auf die Bunker geschmiert. Xisca Porquer, Bürgermeister in Campos äußerte sich zu dem Vorfall gegenüber der MZ: "Ich bin zutiefst empört. Das ist ein Angriff auf unsere Gemeinde. Wir stehen voll und ganz hinter dem Tourismus."

Die Bürgermeisterin hat bereits Anweisungen gegeben, die Graffitis zu übertünchen. "Bis heute Abend sollten sie verschwunden sein."

Die Bunker waren, mit offizieller Genehmigung, 2014 weiß übertüncht und mit poetischen Sprüchen versehen worden. /ck/lk