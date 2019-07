Chaos beim TÜV auf Mallorca

Llorenç Galmés (PP) bei einem Besuch der ITV-Prüfstelle in Inca

Llorenç Galmés (PP) bei einem Besuch der ITV-Prüfstelle in Inca

Wer auf Mallorca zum TÜV (spanisch: ITV) muss, der braucht Geduld. Seit Monaten herrscht Chaos bei den Prüfstellen, die Angestellten kommen bei der großen Nachfrage kaum hinterher, die Wartelisten sind lang Doch was tun, wenn das Prüfsiegel des eigenen Fahrzeugs bald abläuft, man aber keinen Termin in den kommenden Monaten bekommt?

Einige Fahrer auf Mallorca sahen sich dazu gezwungen, aufs spanische Festland zu fahren, um dort ihre Plakette erneuern zu lassen.Wie MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, handelt es sich vor allem um Transportfahrzeuge, die auf eine gültige Fahrerlaubnis angewiesen sind - wer ohne gültige ITV-Plakette erwischt wird, muss bis zu 200 Euro Strafe zahlen und die Zirkulation einstellen.

Llorenç Galmés, Sprecher der konservativen Oppositionspartei PP im Inselrat von Mallorca, kritisierte die chaotischen Umstände bei den Prüfstellen auf Mallorca am Freitag (26.7.) und forderte von der Politik eine sofortige Lösung. Bei einer Parlamentssitzung am Dienstag (30.7.) soll das Thema ebenfalls diskutiert werden. Es könne nicht sein, dass teilweise mehr als drei Monaten ins Land gehen, ehe ein Antragsteller einen Termin beim ITV bekommt. Die Regierung habe zudem zu lange gezögert, um eine neue Prüfstelle in Calvià aufzubauen.

Tatsächlich sind schon jetzt so gut wie alle Termine bis Ende November vergeben, obwohl die Prüfstellen dieserzeit auch samstags geöffnet haben. Grund für die langen Wartezeiten ist eine Umstellung der Betriebsgenehmigung für die Prüfstellen sowie neue gesetzliche Regelungen, die vorgeben, dass die Prüfer jedes Fahrzeug gründlicher untersuchen müssen. /somo