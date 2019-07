Große Drogen-Razzia in Party-Hochburg auf Mallorca

Bei gleich zwei Großrazzien im Party-Ort Magaluf im Südwesten von Mallorca hat die Guardia Civil am Freitag (26.7.) zwölf Menschen festgenommen. Medienberichten zufolge sollen sie mutmaßlich in Drogengeschäfte verwickelt sein.

Wie die Zeitung "Ultima Hora" schreibt, durchsuchten die Beamten sowohl Wohnungen als auch Bars und Autos und sorgten für viel Aufsehen unter den Anwohnern. Auch Drogenspürhunde waren im Einsatz. Mehrere Straßen wurden vorübergehend gesperrt, an zahlreichen Ein- und Ausfahrten zum Küstenort kontrollierten Beamte die Autofahrer. Mutmaßlich richteten sich die Suchaktionen gegen eine Bande von Dealern, die vor allem an der Partymeile Punta Ballena Kokain und andere Drogen an Touristen verkauft haben sollen. /somo