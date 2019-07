Kindern Geld geboten, wenn sie sich ausziehen

Zu sechs Monaten Haft hat ein Gericht in Palma de Mallorca am Freitag (26.7.) einen Mann verurteilt. Er soll im vergangenen Sommer Kindern zwischen 10 und 13 Jahren auf einem Spielplatz in Palma Geld und Geschenke angeboten haben, wenn sie sich im Gegenzug vor ihm ausziehen.

Tatsächlich gingen ein paar Kinder auf das Angebot ein und zeigten dem Fremden ihre Genitalien. Zu Berührungen oder weiteren Übergriffen kam es jedoch nicht.

Die Strafe kann zur Bewährung ausgesetzt werden, da der Mann geständig war und mit den Ermittlern kooperierte. Zudem soll er an einer intellektuellen Störung leiden. Er muss allerdings an einer Bildungsmaßnahme zur Sexualerziehung teilnehmen. /somo