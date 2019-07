Schlaganfall-Patient wartet seit mehr als einem Jahr auf Untersuchung

Aitor Martínez ist 27 Jahre alt und hat bereits im April 2017 einen Schlaganfall erlitten. Wegen Problemen bei der Blutzirkulation bestehe die Gefahr, dass weitere folgen, sagen die Ärzte auf Mallorca. Trotzdem wartet der Student nun seit mehr als einem Jahr vergeblich auf eine spezielle Röntgenuntersuchung, die nötig ist, damit er operiert werden kann.

Im Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca und auch in anderen Einrichtungen auf der Insel sei die Untersuchung technisch nicht möglich, heißt es. Doch anstatt den Patienten direkt an Sonderkliniken in Madrid weiterzuleiten, soll der Antrag aufs Röntgen monatelang nicht bearbeitet worden sein. Auch jetzt wartet Martínez noch immer auf einen Bescheid, wann es endlich losgehen kann.

Auf dem linken Auge ist Martínez wegen des ersten Schlaganfalls bereits blind. Noch funktioniert sein Sprachapparat einwandfrei, aber auch das könnte sich ändern, sollte es erneut zu Problemen kommen. "Er muss dringend operiert werden", so ein behandelnder Arzt.

Bei der zuständigen Gesundheitsbehörde IB-Salut gibt man sich auf Anfrage ratlos. Man wisse nicht, wie es zu den Verzögerungen kommen konnte, sei aber bemüht, die nötigen Schritte möglichst schnell einzuleiten. /somo