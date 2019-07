Windböen bringen riesige Kiefer in Wohngebiet zu Fall

Die umgestürzte Mittelmeerkiefer in Can Pastilla

Die umgestürzte Mittelmeerkiefer in Can Pastilla Foto: Pere Joan Oliver

Heftige Windböen haben am Samstag (27.7.) eine riesige Mittelmeerkiefer mitten im Stadtteil Can Pastilla in Palma de Mallorca zu Fall gebracht. Die Anwohner blieben mehrere Stunden ohne Strom, auch der Verkehr musste umgeleitet werden.

Es sei ein "immenses Glück" gewesen, dass niemand verletzt worden ist, so die Einsatzkräfte, die am Samstagmittag damit begannen, den Berg aus Ästen, der die Straßen Carrer Marbella und Carrer Garza bedeckte, mit Motorsägen kleinzuschneiden. Mehrere Stunden lang waren sie beschäftigt, bis der gefallene Baum portionsweise abtransportiert werden konnte. Zahlreiche Passanten beobachteten das Spektakel neugierig.

Da die Kiefer bei ihrem Fall auch einige Stromkabel zerstörte, mussten die Anwohner längere Zeit ohne Elektrizität auskommen. Erst am Nachmittag kehrte wieder Normalität ein. /somo