Zehnjähriger in Palma de Mallorca vor dem Ertrinken gerettet

Am Stadtstrand Can Pere Antoni in Palma de Mallorca hat eine Rettungsschwimmerin am Samstagabend (27.7.) ein zehnjähriges Kind vor dem Ertrinken gerettet. Das geht aus einer Veröffentlichung auf Twitter vom Institut Balear d'Emergències hervor.

Wie es heißt, wehten zu dem Zeitpunkt am Strand die gelbe und rote Flagge wegen starker Strömungen. Die Rettungsschwimmerin hatte bereits ihren Dienst beendet, spielte aber noch mit Freunden Volleyball am Strand, als sie plötzlich sah, wie ein Junge nahe der Bojen, die den Badebereich abgrenzen, im Begriff war zu ertrinken.

Ohne zu zögern sprang sie ins Wasser und legte die rund 200 Meter zu dem Kind zurück, das bereits ohnmächtig war und drohte unterzugehen. Minutenlang hielt sie den Zehnjährigen über Wasser, bis Hilfe mit einem Boot kam. Der Kleine wurde ins Krankenhaus gebracht und ist bereits außer Lebensgefahr. /somo