Dealer verstecken Drogen in Kinderspielzeug

Die Nationalpolizei hat an der Playa de Palma zwei Straßenhändler (35, 50 Jahre alt) festgenommen, die Drogen an Touristen verkauft haben sollen. Sie versteckten ihre Ware dabei in Kinderstirnbänder. In einem wurde ein Beutel mit Marihuana gefunden, in einem anderen Souvenir steckte eine Tüte mit Kokain.

Als die Polizei die beiden Männer kontrollieren wollte, rannten sie weg. Die Polizisten verfolgten sie bis auf das Dach eines Gebäudes wo sie versuchten, weiter Drogen zu verstecken. Mindestens einer der beiden soll sich illegal in Spanien aufhalten. /lk