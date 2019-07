Polizisten retten Frau vor Erstickungstod am Flughafen

Am Montag (29.7.) haben Polizisten der Nationalpolizei eine Frau (31) am Flughafen von Palma de Mallorca vor dem Erstickungstod gerettet. Aus noch ungeklärten Gründen bekam die Frau keine Luft mehr und brach zusammen. Ihr Begleiter drang offenbar mit seinen Fingern in ihren Mund ein, um ihr das Weiteratemen zu ermöglichen. Daraufhin biss die Frau fest zu.

Den eintreffenden Polizisten gelang es mithilfe einer Taschenlampe, den Mund der Frau so weit zu öffnen, dass ihr Begleiter seine Finger hinausziehen konnten. Er soll bereits geblutet haben. Der Notdienst brachte die Frau ins Krankenhaus, deren Gesicht bereits violett angelaufen war.