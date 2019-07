Randalierer schmieren Hakenkreuz an Schultür auf Mallorca

Aufregung in einer Schule auf Mallorca: Das Centro de Educación Infantil y Primaria Es Puig in Lloseta wurde Ziel von Randalierern. Die Angreifer haben am Wochenende (27./28.7.) eine Spur der Verwüstung und rechtsradikale Parolen in der Bildungseinrichtung hinterlassen.

Die Randalierer haben Türen und Fenster zerstört, elektrische Geräte geklaut. Zudem haben sie an den Wänden Schmierereien hinterlassen. "Arriba España" (Hoch lebe Spanien) und "Hitler es el mejor niño" (Hitler ist das beste Kind) ist zu lesen. Darüber ist ein Hakenkreuz geschmiert.

Die Schulleitung hofft, dass Gebäude bis zum Schulstart nach den Sommerferien wieder einsatzbereit zu haben. Die Guardia Civil hat Ermittlungen eingeleitet. /rp