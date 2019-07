Der Mallorca-Sommer zeigt sich von seiner besten Seite

Blauer Himmel, Sonnenschein, aber nicht zu heiß - das Wetter auf Mallorca ist dieser Tage perfekt. Daran ändert sich auch erstmal nichts.

Am Dienstag (30.7.) scheint den ganzen Tag die Sonne. Erst am Abend können ein paar Wolken aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 33 Grad in Palma de Mallorca und Sa Pobla, 30 Grad in Felanitx. Das Meer an der Playa de Palma misst derzeit 28 Grad.

In der Nacht bleibt es warm. Die Temperaturen kühlen lediglich auf 20 Grad herab.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Am Mittwoch sorgen ein paar Wolken hin und wieder für Schatten. Ein Regenschirm wäre aber überflüssig. Die Tagestemperaturen liegen ein bis zwei Grad unter den Werten vom Vortag. Nachts dafür ein bis zwei Grad höher.

Der Donnerstag startet bewölkt. Am Vormittag verdrängt die Sonne die Wolken. Die Temperaturen steigen leicht. Die Aussichten auf das Wochenende versprechen Sonne pur. /rp