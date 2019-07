Strafzettel für Wildcamper auf Mallorca

Wer an den Stränden von Mallorca wild campt muss mit Knöllchen rechnen. Die Inspekteure der balearischen Umweltbehörde haben am Wochenende (27.28./7.) 60 Strafzettel an Personen verteilt, die ihre Schlaflager in geschützten Gebieten an der Küste aufgeschlagen hatten.





Vigilam el compliment de la normativa: aquest cap de setmana 60 persones denunciades per acampar al litoral, dins espais naturals protegits de Mallorca (#PNTrenc i #PNSTramuntana)

? Consultau la normativa abans de fer una activitat dins espais naturals pic.twitter.com/JC2OHmwQHc — Agents Medi Ambient (@AgentsMediAmbIB) July 29, 2019

Wo darf man auf Mallorca campen?

Per Twitter forderte die Behörde alle auf, sich über die Gesetzeslage zu informieren. Das "Campen und Übernachten im Freien ohne Autorisierung oder ohne Beachtung der Vorschriften" sei eine Ordnungswidrigkeit und werde entsprechen bestraft.Wer auf Mallorca zelten möchte, darf dies an ganz bestimmten Orten tun. Die Mallorca Zeitung hat hier die wichtigsten aufgelistet . /tg