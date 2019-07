Deliveroo beliefert Yachten vor Palma de Mallorca per Jet-Ski

Der Lieferdienst Deliveroo hat auf Mallorca damit begonnen, Kunden auf Yachten und Schiffen mit Jetski-Booten zu beliefern. Wie das Unternehmen am Mittwoch (31.7.) mitteilte, ist der Service an mehreren spanischen Küstenorten buchbar, darunter Palma de Mallorca.

Deliveroo liefert online bestellte Speisen anderer Restaurants aus. Auch an Stränden können sich die Kunden seit vergangenen Jahr beliefern lassen. "Nach dem Erfolg mit unserem Dienst an den Stränden war die Auslieferung an Boote die nächste logische Schritt", erklärte eine Sprecherin des Unternehmens. /tg