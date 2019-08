Badegäste retten 82-Jährigen vor dem Ertrinken bei Camp de Mar auf Mallorca

Ein 82-jähriger Mann schwebt in Lebensgefahr, nachdem ihn Badegäste und Rettungsschwimmer auf Mallorca am Mittwoch (31.7.) in letzter Minute vor dem Ertrinken gerettet haben. Der Vorfall ereignete sich um 11 Uhr am Strand von Camp de Mar.

Zunächst waren es andere Strandbesucher, die den Mann aus dem Wasser zogen. Die Rettungsschwimmer versorgten den 82-Jährigen mit Erste Hilfe- und Reanimations-Maßnahmen, bis der Rettungswagen eintraf, um ihn ins Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca zu bringen.