Hitze-Warnung auf Mallorca am Wochenende

Can Pastilla am 2.8. Foto: MZ-Livecamps

Wir können uns auf ein sonniges Wochenende auf Mallorca freuen. Für Sonntag (4.8.) hat der Wetterdienst Aemet für die Inselmitte sowie den Norden und Nordosten von 12 bis 18 Uhr Warnstufe Gelb ausgerufen.

Der Freitag (1.8.) startete wolkenlos mit leichtem Wind aus dem Norden und Nordosten. Die Höchsttempertauren liegen zwischen 35 Grad in Palma de Mallorca und 29 in Lluc. Nachts weht von der Küste aus eine leichte Brise und es kühlt auf 22 Grad in Palma und 17 Grad in Lluc ab.

Auch am Samstag (2.8.) bleiben die Wolken fern. Die Temperaturen sind unverändert. Der Wind aus Nordosten zieht nach Südosten.

Wer sich schon aufs Planschen freut, kann sich auf eine Wassertempertur von 26 Grad an der Playa de Palma und 29 Grad in Alcúdia einstellen. /lw