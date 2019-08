Mallorca im August: Es sind noch Betten frei

Daran sind die Hoteliers auf Mallorca nicht gewöhnt. Der Hochsaison-Monat August hat begonnen und noch immer sind die Zimmer für zweite Monatshälfte nicht voll ausgebucht. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir im August auf den Balearen schon einmal ein so großes Angebot hatten", erklärt Jorge Cortés, Südeuropa-Verantwortlicher für Hotelbeds, das als riesiger Zwischenhändler zwischen Hotels und Reiseagenturen fungiert.

Die Zahl der freien Betten für August auf den Balearen-Inseln sei "fünfmal höher" als im Vorjahr, führt Cortés aus. Dies lasse sich durch die Konkurrenz anderer Destinationen wie der Türkei erklären, die in vergangenen Jahren wegen politischer Unruhen von Touristen gemieden wurden und nun wieder auf dem Markt mitmischen. Allerdings seien auch die Hotels in der Türkei in diesem Jahr noch nicht ausgebucht, so Cortés.

Die Preise für Übernachtungen auf Mallorca und den Nachbarinseln Menorca, Ibiza und Formentera seien im Juni durchschnittlich um 10 Prozent gesunken. Für Juli seien die Zahlen ähnlich. Immer mehr Kunden warten bis zum letzten Moment, um preiswerte Last-Minute-Angebote zu buchen. /tg