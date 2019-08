Schweizer Urlauber legen sich mit Polizei auf Palmas Flughafen an

Zwei Schweizer Urlauber haben sich am Donnerstag (1.8.) mit der Nationalpolizei am Flughafen Palma de Mallorca angelegt. Ein 30-Jähriger und ein 26-Jähriger wurden festgenommen und sollten am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden, wie es in einer Pressemitteilung vom Freitag heißt.

Gegen 19.30 Uhr schauten Polizisten am Taxistand des Airports nach dem Rechten, nachdem sich Passagiere über zwei Schweizer Urlauber beschwert hatten, die sich anscheinend vordrängeln wollten und rüpelhaft benahmen. Als die Beamten die Personalien prüfen wollten, wurden die beiden aggressiv und wollten sogar mit Flaschen auf die Beamten losgehen, erklärte die Nationalpolizei in einer Pressemitteilung. Die Polizisten forderten Verstärkung an, um die beiden Unruhestifter so sanft wie möglich überwältigen, festnehmen und abführen zu können. /tg