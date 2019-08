Keine Aussicht auf Ende der Hitzewelle auf Mallorca

Wem das Wetter in den vergangenen Tagen - Sonne, wolkenloser Himmel, Temperaturen bis 37 Grad - auf Mallorca Spaß gemacht hat, darf sich freuen: Es geht in die Verlängerung. Die staatliche Wetteragentur Aemet behält die Warnstufe Gelb wegen Hitze im Zentrum und im gesamten Nordosten der Insel auch am Montag (5.8.) und Dienstag bei.

Denn eigentlich bleibt alles beim alten: Bis zu 37 Grad in den besonders heißen Zonen, bis zu 34 Grad im Rest der Insel, unter anderem auch in Palma de Mallorca. Nachts geht das Thermometer mit Glück auf 20 Grad herunter. Der Wind bläst schwach aus Osten.

Die Wassertemperatur liegt rum um die Insel bei 26-27 Grad. /pss

