17-jähriger Mallorca-Urlauber stürzt in Arenal vom Hotelbalkon

Einen Tag nach einem tödlichen Balkonsturz auf Mallorca ist in der Nacht auf Montag (5.8.) eine weiterer Urlauber bei einem Sturz aus einem Hotel schwer verletzt worden. Bei dem Opfer handelt es sich laut der Pressestelle der Notrufzentrale um einen 17-jährigen Briten.

Zu dem Unfall kam es gegen 5.30 Uhr in einem Hotel in Arenal an der Playa de Palma. Der junge Mann stürzte aus dem zweiten Stock. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht. Er schwebe nicht in Lebensgefahr, hieß es bei der Notrufzentrale.

Dass vor allem junge Urlauber von Hotelbalkonen oder -brüstungen fallen, ist auf Mallorca kein Einzelfall. Vor allem der bei britischen Besuchern beliebte Urlaubsort Magaluf im Südwesten der Insel macht regelmäßig mit traurigen Vorfällen des sogenannten "Balkonings" auf sich aufmerksam.

Hintergrund: Warum stürzen so viele junge Leute auf Mallorca in den Tod?