Badeverbot an Teil des Strands von Peguera wegen Abwasser-Problemen

Badeverbot an einem Teil des Strands in Peguera im Südwesten von Mallorca: Nach einem Abwasserleck ist am Dienstag (6.8.) an einem Teil des Strands Palmira die Rote Flagge gehisst worden. Das Badeverbot sei den gesamten Dienstag in Kraft, hieß es im Rathaus Calviá gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Wasseranalysen sollen entscheiden, ob die Rote Flagge am Mittwoch wieder eingeholt wird.

Ursache des Abwasser-Zwischenfalls ist laut Rathaus eine Verstopfung in der Kanalisation. Daraufhin sei das Abwasser über den Sturzbach Malgrats ins Meer gelangt. Möglicherweise könnten Feuchtigkeitstücher, die über die Toilette entsorgt wurden, die Probleme ausgelöst haben.

Mitarbeiter der Gemeinde haben die Kanalisation inzwischen gereinigt und im Sturzbach zur Desinfizierung Chlor ausgebracht. /ff