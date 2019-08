Bauarbeiter stirbt in Palma de Mallorca nach Sturz vom Gerüst

Son Roca, auch Son Roqueta genannt, liegt am südwestlichen Stadtrand von Palma.

Son Roca, auch Son Roqueta genannt, liegt am südwestlichen Stadtrand von Palma. Foto: Open Street Map

Ein 54-jähriger Bauarbeiter ist am Dienstag (6.8.) in Palma de Mallorca bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Kubaner von einem Baugerüst im Ortsteil Son Roca vier Meter tief in ein leeres Schwimmbecken und erlag kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich um 18.30 Uhr. Sanitäter brachten den Mann bewusstlos ins Landeskrankenhaus Son Espases, wo die Ärzte gegen 20.30 Uhr den Tod feststellten.

Es ist nicht der erste tödliche Arbeitsunfall in diesem Jahr auf Mallorca. Im Januar starb ein 45-Jähriger Arbeiter auf einer Baustelle am Flughafen Mallorca. /tg