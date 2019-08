Die Nächte auf Mallorca bleiben heiß

Sonne in Port d'Andratx.

Sonne in Port d'Andratx. Foto: MZ Livecam

Tagsüber kann die Hitze im Sommer schön sein. Besonders nervig ist es aber, wenn die Temperaturen nachts kaum sinken und einem den Schlaf rauben. In den kommenden Tagen sind weiter tropische Nächte auf Mallorca zu erwarten - Tendenz steigend.

Am Dienstag (6.8.) gilt noch Warnstufe Gelb wegen Hitze im Norden, Osten und der Inselmitte. Dann sind bis zu 37 Grad drin. Das Wetter zeigt sich eintönig: blauer Himmel und viel Sonnenschein.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Selbst ein Sprung ins Meer kühlt bei Wassertemperaturen um die 27 Grad an der Playa de Palma kaum ab.

In der Nacht "kühlt" es auf 21 Grad in weiten Teilen der Insel ab, 23 Grad bleiben es in Felanitx.

Der Mittwoch startet neblig. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Tagestemperaturen sinken etwas, eine Hitzewarnung gibt es nicht. Dafür bleibt es nachts bei 24 Grad ziemlich warm.

Hintergrund: So heiß war der Juli auf Mallorca

Der Sommer auf Mallorca hält weiter wacker durch. Denn bis zum Ende der Woche sollen die Temperaturen wieder ansteigen und in den Bereich von Hitzewarnungen vordringen. /rp