Separatistische Splittergruppe inszeniert Beschädigung von Mietwagen auf Mallorca

Die separatistische Splittergruppe Arran hat ein Video veröffentlicht, in dem Aktivisten Mietwagen beschädigen, um gegen den Massentourismus auf Mallorca zu protestieren. Zu sehen ist, wie nachts in Palma de Mallorca Fahrzeuge beschmiert und mit Protestplakaten beklebt werden, die Luft aus den Reifen gelassen sowie auf die Windschutzscheibe gehämmert wird.

Arran hatte erstmals im Sommer 2017 von sich Reden gemacht, als Mitglieder der Jugendgruppe einer linken katalanischen Unabhängigkeitsorganisation in Palmas Hafen Bengalos zündeten und Restaurant-Gäste mit Konfetti bewarfen. Die Aktion einer Handvoll junger Leute löste eine Debatte über "Tourismusphobie" aus.

In dem neuen Video, das nun in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde, wird kritisiert, dass mehr als 100.000 Mietwagen auf den Straßen der Insel unterwegs seien. Die Randale ist mit dem Song "In the Summertime" von Mungo Jerry unterlegt. Die gefilmten Aktivisten tragen weiße Schutzanzüge und Masken vor dem Gesicht. /ff