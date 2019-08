82-Jähriger stirbt nach Badeunfall am Strand von Camp de Mar auf Mallorca

Die gemeinsame Rettungsaktion von Badegästen und Rettungsschwimmern in Camp de Mar blieb zuletzt vergeblich. Der vergangene Woche vor dem Ertrinken gerettete 82-Jährige ist am Dienstag (6.8.) im Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca gestorben.

Der Mann war am Mittwoch (31.7.) an dem zur Gemeinde Andratx gehörenden Strand in Camp de Mar gegen 11 Uhr von Badegästen bewusstlos aus dem Wasser gezogen worden. Die Rettungsschwimmer praktizierten Erste Hilfe und Wiederbelebungsmaßnahmen. In kritischem Zustand wurde er schließlich ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert, wo er eine Woche später verstarb. /tg