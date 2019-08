Frische kaufen im Agromart

In den Geschäften von Agromart findet der Kunde insgesamt 2.500 Produkte und Marken, darunter viele saisonale Lebensmittel wie Obst, verschiedene Brotsorten, glutenfreies Brot, Wein, Käse, Natives Olivenöl Extra und frisches Gemüse, das durch ein spezielles Sprühsystem in allen Filialen kühl gehalten wird.

Die Firma bewirtschaftet inselweit mehr als 200 Hektar Anbaugebiet, wobei die Herstellung stets schonend unter Rücksichtnahme auf die Natur erfolgt. Darüber hinaus bietet Agromart lokale Marken und Produkte an und trägt dadurch zum Erhalt der Tradition und Kultur der lokalen Produzenten bei.

Sechs der Filialen verfügen über Entsafter für frischen Orangensaft (den man in Mehrwegbehältern kaufen kann) und über Wasserspender der Firma Font Major.

Agromart Balear entstand 2010 durch den Zusammenschluss zweier landwirtschaftlicher Familienbetriebe aus Porreres. Heute betreibt die Firma bereits 16 Filialen, die auf der ganzen Insel verteilt sind. Die Geschäfte befinden sich in Porreres, Santanyí, Campos, Sineu, Sóller, Artà, Sa Pobla, Bunyola, Sa Cabaneta, Es Cruce (Villafranca de Bonany), Pollença, Portals, Binissalem sowie drei in Palma (Es Secar de la Real, Blanquerna und Son Oliva).

Agromart expandiert kontinuierlich, damit das Sortiment für alle Verbraucher der Inseln erreichbar ist. Ein wichtiges Ziel der Firma ist, dass der Kunde kurze Wege hat und bequem seine Einkäufe erledigen kann.



Öffnungszeiten

Die Geschäfte sind von Montag bis Samstag von 8 bis 21 Uhr geöffnet. Am Sonntag sind die Öffnungszeiten von 8 bis 14 Uhr. Das Geschäft in Es Cruce schließt sonntags erst um 21 Uhr, und das Geschäft in Porreres hat am Sonntag geschlossen.