Peguera hebt Badeverbot auf

Das Badeverbot in Peguera ist am Mittwoch (7.8.) aufgehoben worden. An einem Teil des Strands im Südwesten von Mallorca war am Vortag nach einem Abwasserleck die Rote Flagge gehisst worden. Wasserproben hätten ergeben, das die Qualität in Ordnung sei, daraufhin habe man den Strand wieder freigegeben, so eine Rathaussprecherin am Mittwochmittag gegenüber der MZ.

Ursache des Abwasser-Zwischenfalls war laut Rathaus eine Verstopfung in der Kanalisation. Daraufhin sei das Abwasser über den Sturzbach Malgrats ins Meer gelangt. Möglicherweise könnten Feuchtigkeitstücher, die über die Toilette entsorgt wurden, die Probleme ausgelöst haben. Mitarbeiter der Gemeinde reinigten die Kanalisation und desinfizierten den Sturzbach mit Chlor. /tg /ff