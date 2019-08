Warnstufe Orange: Hitzewarnung für den Norden von Mallorca

Während die Temperaturen in Deutschland langsam sinken, legt der Sommer auf Mallorca nochmal einen Zahn zu. Das veranlasst den spanischen Wetterdienst Aemet, die Warnstufe Orange wegen Hitze auszugeben.

Am Donnerstag gilt noch Warnstufe Gelb für die Inselmitte und den Norden. Dann sind bis zu 37 Grad drin. Nach ein paar Wolken in den Morgenstunden gibt es den ganzen Tag Sonne. Ein Bad im Meer kann für Erfrischung sorgen. 25 Grad ist das Wasser an der Playa de Muro "kalt".

Nachts bleiben die Temperaturen tropisch. Weniger als 23 Grad werden es nicht, in manchen Orten bleibt der Balken im Thermometer schon bei 25 Grad stehen.

Freitag kommt dann Warnstufe Orange im Norden. Die Gegend um Pollença kratzt dann an der 40-Grad-Marke. Für die Inselmitte und den Osten gilt Warnstufe Gelb.

Der Morgen startet neblig. Danach kommt die Sonne raus. Tagsüber fliegt Saharastaub umher, weshalb es diesig werden kann.

Am Samstag kühlt es kurz ab, aber schon am Sonntag sollen die Temperaturen wieder in die Höhe schnellen und 38 Grad erreichen. Ein Ende der Hitzewelle ist auch in der kommenden Woche noch nicht in Sicht. /rp

