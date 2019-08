Flüchtlingsboot: Polizei nimmt drei mutmaßlich illegale Einwanderer fest

Die Polizei auf Mallorca hat drei illegale Einwanderer festgenommen, nachdem deren Boot am Strand von S'Estanyol entdeckt worden war. Das erklärte die Balearen-Regierung am Donnerstag (8.8.). Die Festgenommenen wurden zur Wache der Guardia Civil in Manacor gebracht.

Ein weiteres Boot wurde vor den Küsten von Ibiza entdeckt. Die Behörden gehen davon aus, dass es am Strand Playa de Talamanca ankommen wird. /tg