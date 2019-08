Neuer Betreuungsservice für Passagiere am Flughafen Mallorca

Für 50 Euro bekommen Passagiere am Flughafen in Palma de Mallorca seit Kurzem eine ganz individuelle Betreuung.

Die Flughafengesellschaft Aena bietet am Flughafen von Palma de Mallorca seit Kurzem einen neuen Begleitservice für Passagiere an. Mit "Meet & Assist", so der Name des neuen Angebots, wolle man Reisenden sowohl die Ankunft, den Aufenthalt im Flughafen als auch die Abreise vom Flughafen erleichtern.

Wer den Dienst bucht, bekommt vom Aena-Personal etwa Hilfe beim Aufgeben des Gepäcks, bei den Sicherheitskontrollen, kann die Fast Lane nutzen sowie auch den VIP-Warteraum mit Wifi, TV, Internet und Lesematerial. Bald soll Passagieren durch den neuen Dienst auch beim Einkaufen im Flughafen geholfen werden.

Wie ein Pressesprecher von Aena erklärte, können Passagiere auch auf Deutsch betreut werden.

Das Angebot, das Passagiere gegen eine Gebühr von 50 Euro auf www.aena.es buchen können, richtet sich vor allem an Familien, Gruppen und unbegleitete Minderjährige. Aktuell geben die Flughafenbetreiber 50 Prozent Nachlass auf den ursprünglichen Preis. /sw