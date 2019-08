Palma de Mallorca: Feuerwehr befreit eingesperrte Kundin aus China-Laden

Die Feuerwehr schnitt schließlich ein Ausstiegsloch in die Tür.

Eine schwangere Frau, die nach Geschäftsschluss in einem China-Laden eingesperrt war, haben Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend (7.8.) in Palma de Mallorca befreit. Anscheinend hatte der Ladeninhaber das Geschäft im Carrer 31 de Diciembre abgesperrt, ohne zu bemerken, dass sich noch eine Kundin mit ihrem Hund im Innern befand.

Als das Licht ausging rief die 34-jährige Frau um Hilfe und klopfte gegen die verschlossenen Türen. Per Handy konnte sie ihre Familie verständigen, die wiederum die Polizei und Feuerwehr rief. Rund zwei Stunden mussten Frau und Hund im dunklen und verschlossenen Laden ausharren, bis die Feuerwehr schließlich ein Loch in den Eingang schnitt, um die nervöse Kundin zu befreien. /tg