TV-Tipp: Bier-Verbot am Ballermann

Das ZDF filmte an der Playa de Palma. Foto: Screenshot

Der Sender 3sat strahlt am Freitag (9.8.) die ZDF-Reportage "Bierverbot am Ballermann - Wie sich Mallorca verändern will" aus. Die halbstündige Sendung läuft von 7 bis 7.30 Uhr und danach gleich nochmal von 9.45 bis 10.15 Uhr.

In der Reportage widmet sich der Sender den Strategien, mit denen Mallorca gegen den Sauftourismus kämpft. Die Erstausstrahlung war am 28. Juli.

Wer sich nicht so früh vor den Fernseher setzen will, kann die Reportage auch bei Youtube sehen: