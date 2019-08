Wütender Empfang beim Stierkampf in Palma de Mallorca

Rund 400 Personen haben sich am Freitagabend (9.8.) vor der Stierkampfarena von Palma de Mallorca gegen die dort stattfindende "corrida de toros" demonstriert. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte die Tierschutzvereinigung ICA Animalista, weitere Organisationen schlossen sich an. Zu Pfiffen und Topfschlägen wurden Slogans wie "Mallorca tötet nicht, Mallorca schützt Tiere" skandiert.

Es handelte sich um die ersten Stierkämpfe im Coliseo Balear seit zwei Jahren. Sie können wieder stattfinden, nachdem das spanische Verfassungsgericht Ende vergangenen Jahres Teile des balearischen Tierschutzgesetzes einkassiert hatte. Die balearische Linksregierung war damit mit ihrem Vorhaben gescheitert, nur noch "Stierkämpfe light" zuzulassen, dass heißt Kämpfe, bei denen der Stier nicht getötet werden darf.

Zeitgleich zur Kundgebung der Stierkampfgegner versammelten sich auf Befürworter der spanischen Tradition vor der Stierkampfarena - die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bezifferte sie mit rund 20. Tierschützer kritisierten, dass die Befürworter vor dem Eingang demonstrieren dürften, während die Polizei ihnen einen Platz an der Kreuzung der Straßen Gaspar Bennàzar und Guillem Galmés zugewiesen habe. Zuvor hatte die Entscheidung der Stadtverwaltung für Unmut gesorgt, nach einer Prüfung der Anlagen die Veranstaltung zuzulassen - es seien nur kleinere Mängel gefunden worden, hieß es am Donnerstag. Gleichzeitig kündigte die Stadt an, streng über die Auflagen zum Verbot von Alkohol sowie des Einlasses von Minderjährigen zu wachen.

Die Stierkämpfe mit den Toreros Morante de la Puebla, El Juli, José María Manzanares und Roca Rey begannen gegen 21.30 Uhr, das Coliseo Balear füllte sich nahezu vollständig. Zu einem Zwischenfall kam es, als ein Tierschützer nach dem Tod des ersten Stieres in die Arena rannte, er wurde von Sicherheitsleuten nach draußen gebracht.

Der Stierkampf ist in Spanien seit Jahren umstritten. Bislang waren allerdings alle Versuche der Autonomieregionen gescheitert, die Kämpfe zu verbieten. /ff