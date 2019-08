Guardia Civil stellt im Hafen von Palma de Mallorca gestohlene Yacht sicher

Die Guardia Civil hat eine Yacht im Wert von rund 3,5 Millionen Euro sichergestellt, die im Hafen von Palma de Mallorca gestohlen worden war. Im Rahmen der Operation "Tekne" werde gegen acht Personen ermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung vom Samstag (10.8.). Es fanden Durchsuchungen einer Wohnung, eines Firmensitzes und eines Schiffes statt.

Die Yacht war im April im Club de Mar gestohlen worden. Bei den internationalen Ermittlungen wurde sie zunächst in Korinth (Griechenland), später in Güllük (Türkei) geortet. An Bord wurden vier Personen festgenommen. Zu dem Zeitpunkt verfügte die Yacht laut Polizei bereits über gefälschte Papiere - Name und Zulassungsnummer waren geändert worden. Bei einer Inspektion nach der Rückkehr der Yacht im Hafen von Palma fanden die Ermittler weiteres belastendes Material und stellten umfangreiche Schäden an Bord fest, die auf mehr als 20.000 Euro beziffert werden.

Neben Hausdurchsuchungen in den Gemeinden Andratx und Calvià kam es zu weiteren Festnahmen, unter den Gefassten befindet sich auch eine Person deutscher Nationalität. Sichergestellt wurde unter anderem eine Drohne, mit deren Hilfe offenbar eine für den Diebstahl geeignete Yacht ausgewählt worden war.

Es handelt sich nicht um die erste auf Mallorca gestohlene Yacht, die die Guardia Civil sicherstellt. Zuletzt waren die Fahnder in Tunesien fündig geworden. /ff