Weiteres Flüchtlingsboot mit 16 Insassen vor Mallorca entdeckt

Am frühen Samstagmorgen (10.8.) ist an der Küste von Mallorca ein weiteres Flüchtlingsboot entdeckt worden. An Bord waren 16 Personen, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Es ist das sechste an der Küste der Balearen entdeckte Boot innerhalb einer Woche.

Das Boot wurde bereits gegen Mitternacht südlich von Cabrera gesichtet. Beamte der Guardia Civil gingen an Bord und forderten die Zusammenarbeit der Seenotrettung an, als sie die große Zahl der Bootsinsassen feststellten. Die Boatpeople, bei denen es sich vermutlich um Algerier handelt, wurden vom Rettungsboot "Salvamar Acrux" in den Hafen von Palma de Mallorca gebracht und von dort auf die Wache der Guardia Civil.

Die Mehrzahl der in den vergangenen Tagen aufgegriffenen Flüchtlingsboote war an der Küste von Ibiza und Formentera angekommen. Insgesamt wurden rund 65 mutmaßlich illegale Einwanderer aufgegriffen. /ff

Hintergrund: Mit dem Flüchtlingsboot nach Mallorca, ins gelobte Land