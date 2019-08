Mallorca startet ohne Hitze-Alarm in die neue Woche

Nach der praktisch täglichen Warnstufe Gelb wegen Hitze auf Mallorca beginnt die neue Woche auf Mallorca mit leicht niedrigeren Höchstwerten. Am Montag (12.8.) zeigen sich verstärkt Wolken am Horizont, vereinzelt kann es sogar regnen oder gewittern. Am Nachmittag ist der Himmel aber wieder überwiegend blau.

Die Temperaturen klettern auf maximal 31 Grad in Palma de Mallorca, in der Tramuntana nur auf 26 Grad. Nachts bleibt es aber tropisch warm, die Tiefstwerte sinken in Palma de Mallorca nicht unter 22 Grad, in Felanitx nicht unter 24 Grad.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Für die Nachbarinsel Menorca gilt Warnstufe Gelb wegen Rissaga-Gefahr - ein meteorologisches Phänomen, bei dem der Meeresspiegel stark schwankt. Mitunter ist es auch an der Ostküste von Mallorca zu beobachten.

Am Dienstag (13.8.) geht es ähnlich weiter, ab und zu lassen sich Wolken sehen, die Temperaturen gehen weiter leicht zurück. An der Nordostküste von Mallorca gilt Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen. Mitunter frischt mitunter böig auf.

Am Mittwoch (14.8.) ist der Himmel weitgehend blau und die Tageshöchsttemperaturen steigen wieder etwas. Vor allem an der Küste weht eine frische Brise. /ff