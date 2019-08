Opfer von Rolex-Bande auf Mallorca überwältigt Angreifer

Mit so viel Gegenwehr hatten die zwei Mitglieder einer Rolexbande auf Mallorca wohl nicht gerechnet. Die Täter hatten es am vergangenen Wochenende auf eine Luxusuhr eines Touristen in Palmanova abgesehen. Dieser veranlasste jedoch die Festnahme der Diebe.

Als die italienischen Gauner die Uhr entwendet hatten, startete das Opfer die Verfolgung. Gerade als der Dieb auf das Moped seines Komplizen steigen wollte, riss der Mann die Italiener zu Boden. Einen der beiden konnte er festhalten und der eintreffenden Polizei übergeben.

Der zweite Täter floh zu Fuß, wurde aber wenig später von einem Beamten der Guardia Civil gestellt, der eigentlich frei hatte. Bei der Aufnahme der Personaldaten stellte sich heraus, dass einer der beiden Festgenommenen mit gefälschten Dokumenten unterwegs war. /rp