Razzia gegen Schwarzarbeit auf Mallorca

Die Arbeitsinspektion hat in Zusammenarbeit mit der Polizei auf Mallorca eine Razzia gegen Schwarzarbeiter durchgeführt. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, hat die Behörde am Donnerstag (8.8.) 48 Lokale in Magaluf und Arenal durchsucht.

Zwölf Inspektoren reisten vom Festland an. Je vier waren für Magaluf, Arenal und Ibiza zugeteilt. Bei der Inspektion wurde nach Mitarbeitern ohne Aufenthaltsgenehmigung oder ohne Vertrag gesucht. Das Ergebnis wird die Behörde wohl erst in ein paar Wochen mitteilen.

Auch die Polizei an der Playa de Palma war aktiv. Am Wochenende haben die Polizisten in der deutschen Partyhochburg 17 Personen festgenommen: 13 wegen Diebstahls, zwei wegen Drogenhandels und zwei wegen sexueller Belästigung. /rp