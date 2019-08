Stromschnorrer fliegen wegen Marihuana-Plantagen auf

So eine Marihuana-Plantage kostet viel Strom.

Mallorcas Stromversorger Endesa hat in den ersten fünf Monaten des Jahres 361 Fälle entdeckt, in denen Strom ohne zu zahlen bezogen wurde. In den meisten Fällen wurde den Stromschnorrern eine Marihuanaplantage zum Verhängnis.

So sind es fast nie arme Leute, die den Strom illegal beziehen, sondern Firmen und Anbauer von Marihuana. in Zusammenarbeit mit der Polizei entdeckt Endesa die Plantagen und kommt so auch den Schnorrern auf die Schliche.

Im Durchschnitt werden täglich 2,4 Betrüger erwischt. Das sind weniger als im Vorjahr. Dort waren es im gleichen Zeitraum insgesamt 456 Fälle. Den illegal abgezapften Strom stellt Endesa nachträglich in Rechnung. 3,8 Millionen Kilowattstunden kamen so von Januar bis Mai 2019 zusammen. Die meisten Betrüger stammen aus Palma (143), gefolgt von Calvià (27) und Llucmajor (19). /rp