18-Jährige tot in einem Pool bei Alaró aufgefunden

Eine 18-jährige Frau ist am Dienstag (13.8.) tot in einem Pool in Alaró auf Mallorca aufgefunden worden. Mitbewohner des Hauses im Carrer Puig de sa Comuna am Dorfrand hatten die Frau gegen 7 Uhr bewusstlos im Wasser gefunden und verständigten den Notruf.

Notärzte konnten nichts mehr für die Frau tun. Die Guardia Civil untersucht den Vorfall. /tg