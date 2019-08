Deutscher Urlauber nach Treppensturz an der Playa de Palma gestorben

Der 22-jährige Urlauber, der in der vergangenen Woche eine Treppe an der Playa de Palma herabstürzte, ist gestorben. Das berichtet das "Diario de Mallorca" am Dienstag (13.8.).

Der deutsche Tourist hatte volltrunken ein Restaurant rennend verlassen und stürzte eine ein Meter hohe Treppe herab. Er fiel unglücklich auf den Kopf.

Der Rettungsdienst brachte den Deutschen ins Krankenhaus, wo er am Sonntag (11.8.) auf der Intensivstation verstarb. /rp