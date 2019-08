Mutmaßliche Vergewaltigung an deutscher Urlauberin an der Playa de Palma auf Mallorca

Archivbild: Die Nationalpolizei führt am Sonntag (11.8.) einen Festgenommenen ab. Insgesamt wurden am dem Wochenende 17 Personen festgenommen.

Archivbild: Die Nationalpolizei führt am Sonntag (11.8.) einen Festgenommenen ab. Insgesamt wurden am dem Wochenende 17 Personen festgenommen. Foto: DM

Eine 20-jährige deutsche Urlauberin ist an der Playa de Palma auf Mallorca von zwei Männern mutmaßlich vergewaltigt worden. Wie die spanische Nationalpolizei der MZ am Dienstag (13.8.) telefonisch bestätigte, wurden als Verdächtige Täter ein Deutscher und ein Afghane festgenommen. Sie wurden offensichtlich in flagranti von einer Streife erwischt.

Die mutmaßliche Straftat und die Festnahmen erfolgten am Wochenende. Die beiden Verdächtigen sollen den Umstand ausgenutzt haben, dass die Urlauberin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Polizeistreife sah die flüchtende Frau am Strand und eilte ihr zu Hilfe. /tg