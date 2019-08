Investorengruppe bietet 25 Millionen Euro für Roten Blitz auf Mallorca

Eine Gruppe von Investoren hat ein Angebot für den Kauf des touristischen Bummelzugs Roter Blitz vorgelegt. Sie will für 25 Millionen Euro 100 Prozent der Aktien des Unternehmens Tren de Sóller erwerben. Das Angebot an die Aktionäre gilt bis zum 6. September, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Bei den Investoren handelt es sich demnach um spanische und mallorquinische Unternehmer aus dem Tourismusgeschäft sowie ein europäisches Unternehmen, das im Passagiertransport aktiv ist. Sie wollen den rund hundert Jahre alten Zug, der in erster Linie Urlauber zwischen Palma de Mallorca und Sóller transportiert, barrierefrei machen, den Ticketverkauf online und per Kreditkarte einführen, kulturelle Zusatzangebote entwerfen sowie in der Nebensaison mehr Mallorquiner in den Zug locken, wie es heißt.

Bisher sind die Mehrheitsgesellschafter der touristische Unternehmer Vicente Sastre Cardell aus Sóller (u.a. Restaurant Mar y Sol) sowie das Unternehmen Barcos Azules, das Bootsausflüge nach Sa Calobra veranstaltet. Die Investorengruppe bietet nun den insgesamt rund 200 Anteilseignern 147 Euro pro Aktie und damit das Dreifache des derzeitigen Wertes. Am Mittwoch (14.8.) stand ein Treffen von Vertretern der Investoren mit dem Bürgermeister von Sóller, Carlos Simarro, auf dem Programm.

Der Rote Blitz verkehrt seit 1912 auf der 27,3 Kilometer langen Strecke ins Orangental. Von Sóller geht es mit der Straßenbahn weiter bis Port de Sóller - eine der beliebtesten touristischen Routen auf Mallorca. /ff

