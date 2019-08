Umweltbehörde untersucht Landung eines Hubschraubers am Torrent de Pareis

Die unerlaubte Landung eines Hubschraubers im Naturschutzgebiet am Torrent de Pareis auf Mallorca untersucht die balearische Umweltbehörde. Der kleine Helikopter soll am Sonntag (11.8.) gelandet sein, ohne jegliche Erlaubnis dafür angefordert zu haben, wie die Umweltinspektion per Twitter mitteilt.





?? Arran d'una comunicació de l'ajuntament d'Escorca, investigam l'aterratge no autoritzat del passat diumenge a s'Olla des Torrent de Pareis, dins del #PNSTramuntana, Xarxa Natura 2000 i domini públic. Avui s'ha identificat el pilot i s'estendrà la corresponent denúncia pic.twitter.com/ikj6L3TWSH — Agents Medi Ambient (@AgentsMediAmbIB) August 13, 2019

Das Rathaus Escorca war darauf aufmerksam geworden und hatte die Inselbehörden eingeschaltet. Diese identifizierten den Hubschrauber und den Piloten und leiteten ein Verfahren ein.