Brand in Fischzuchtanlage bei Krankenhaus Sant Joan de Déu in Palma de Mallorca

Die Feuerwehr von Palma de Mallorca musste in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14./15.8.) ausrücken, um den Brand in einer Anlage, in der Seebarsche und Meerbrassen gezüchtet werden, nahe des Krankenhauses Sant Joan de Déu in Palma de Mallorca zu löschen.

Gegen 1.30 Uhr soll das Feuer in dem Gebäude ausgebrochen sein. Die Löscharbeiten dauerten bis 6.30 Uhr.

Die Flammen hatten sich auf eine Fläche von etwa 2.000 Quadratmetern ausgebreitet und unter anderem mit Plastik abgedeckte Metallkonstruktionen mit Seebarschen und Meerbrassen befallen, in denen sich auch Elektroinstallationen befinden.

Zum Ort des Geschehens waren unter anderem Feuerwehrleute aus Palma de Mallorca, Son Malferit und Sa Teulera ausgerückt. /sw